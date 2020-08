Catanduva é Conectada Com 107 km de Fibra Óptica Para Portais de Órgãos e Serviços

Catanduva agora é uma ‘Cidade Digital’. O município está sendo conectado com internet de alta velocidade, após a conclusão da instalação de uma infovia de 107 quilômetros de fibra óptica. A rede passa a interligar mais de 100 portais de órgãos e serviços públicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), secretarias e escolas, com o Data Center da Prefeitura. A obra, orçada em R$ 1,15 milhão, está sendo realizada pela empresa Fibra Óptica Rio Preto (FORP).

O projeto tem como objetivo promover a melhoria da qualidade dos serviços e da gestão pública por redes de fibra óptica – ganhando maior conectividade, acessibilidade, segurança, integração e velocidade. “A cidade, quando se torna digital, consegue oferecer de forma rápida e precisa serviços cada vez mais digitais e de fácil acesso, como aplicativos de celulares. Isso traz a população para perto do serviço público e reduz o tempo de atendimento. Além disso, temos também ganho na produtividade dos servidores, uma vez que o acesso a informações nos sistemas integrados via fibra óptica se torna mais rápido”, explicou George Fernando Longhi, CEO da FORP. As obras tiveram início em fevereiro deste ano. Cerca de 50 profissionais, entre colaboradores da FORP, funcionários da Prefeitura e terceirizados, participaram do projeto. Um dos desafios durante a construção da infovia (a “estrada” de linhas digitais por onde trafegam os dados) foi passar com a rede por uma área de mata fechada, de preservação permanente. “Utilizamos drones para poder passar por cima da mata sem qualquer dano ao meio ambiente. Com isso, conseguimos levar a rede óptica ao bairro Pedro Nechar, que é bem afastado do centro urbano”, explica Longhi. Segundo o CEO, a nova rede óptica de Catanduva está preparada para atender a um crescimento de até 50% da demanda no futuro e possibilita ainda a implantação de sistemas de segurança eletrônica, que poderão ser gerenciados por um único ou diversos locais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

