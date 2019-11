Catanduva É Campeã No Taekwondo Feminino Dos Jogos Abertos De Marília

Catanduva comemora um feito inédito no esporte, a equipe feminina de taekwondo sagrou-se campeã pela segunda divisão dos Jogos Abertos do Interior. Junto ao título, os atletas quebram mais um paradigma, a cidade nunca tinha ficado entre as três primeiras colocações na competição. As provas foram disputadas em Marília, cidade-sede do evento.

Na classificação final, a equipe somou 30 pontos. Destaque para as atletas Natália Bernardi, que conquistou o bronze na categoria Poomsae/Dupla (formas), e Débora Monachesi, medalha de prata na categoria Kyorugui (luta). Também na categoria Poomsae/Individual, Natália ficou em 3º lugar, além das atletas Alexia F. Furquim Scapaticci e Evany Inara Garcia que pontuaram, com o 4º e 5º lugares, respectivamente.

No masculino, a equipe encerrou a participação na 8ª posição. O atleta Everton Rossi garantiu o bronze na categoria Poomsae (formas), na dupla com Natália Bernardi. Enquanto que os atletas Gustavo Matheus Gandra e Yago Martins Feliciano ficaram em 4º lugar em suas categorias.

Para o técnico Gustavo Gandra, a posição de Catanduva na competição é reflexo do trabalho contínuo. “São anos de trabalho duro, sempre mantendo o foco. Sabemos da dificuldade que é disputar uma competição como os Jogos Abertos, que reúne os melhores atletas do Estado e do Brasil”, frisa.

Boletim – Catanduva aparece na 38ª posição na classificação geral entre os municípios participantes dos Jogos Abertos. O mais recente boletim classificatório foi divulgado na noite de terça-feira, 19. A competição segue até sábado (23).

Ariane Pio

Da Reportagem Local