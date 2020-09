Catanduva é a Cidade Com Mais Obras Paralisadas Entre 14 de Mesmo Porte

Catanduva é a cidade com mais obras paralisadas entre 14 municípios de mesmo porte. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado referente ao mês de agosto.

De acordo com o tribunal, a Cidade-Feitiço possui 10 obras paralisadas, incluindo três de responsabilidade do Estado. E outras em convênios firmados também com o governo estadual. Além das paralisadas, a cidade tem uma com prazo já atrasado. Na pesquisa feita por O Regional, 14 municípios foram analisados. Todos entre 110 mil a 125 mil habitantes.

Barretos é o segundo município com mais obras paralisadas, num total de oito. Se sobressai a Catanduva no número de obras atrasadas, 30 no total. Nas demais cidades, a média é de três obras interrompidas. Exemplo de Valinhos, Ourinhos, Guaratinguetá.

Em Birigui são duas obras sem conclusão, em Caraguatatuba são duas, Itatiba (1), Paulinia (1), Ribeirão Pires tem cinco com cronograma atrasado, Salto tem uma obra que passou do prazo de conclusão e Poá, Votorantim e Varzea Paulista não há obras atrasadas ou paralisadas.

Em todo Estado são mais de 1200 obras atrasadas ou paralisadas num total em valores que ultrapassam R$ 50 bilhões.

Obras em Catanduva

Dentre as obras paralisadas em Catanduva estão: a construção de casas populares pela CDHU no Alto da Boa Vista parada depois de ação na Justiça, galeria de águas pluviais no Flamingo, as melhorias da rodovia Cesário José de Castilho, justificada com pendências em desapropriações, pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e sinalização viária na avenida Regente Feijó e rua Uruguaiana, entre as ruas Ouro Branco e Penápolis, pavimentação, guias, sarjetas e galerias em diversos pontos da cidade, as creches no Parque Gloria e no Alto da Boa Vista, dentre outras.

Todas as obras paradas ou atrasadas em Catanduva somam R$ 80.906.121,08.

Karla Konda

Editora Chefe