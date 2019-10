Catanduva é a 39ª Cidade Paulista Com Mais Professores No Infantil

Em ranking que leva em consideração as 645 cidades do Estado de São Paulo, Catanduva aparece com o 39º maior número de docentes no Ensino Infantil. Os dados seguem balanço de 2018, que contabilizava 679 educadores. Catanduva é destaque em estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, há um destaque para todas as classes do Ensino Infantil possuem docentes habilitados. “Como é uma educação de tempo integral, porque os pais trabalham o dia todo, os alunos não ficam com o professor em um período e com o auxiliar em outro. Nos dois períodos eles contam com docentes. No berçário, por exemplo, são dois educadores formados, um é professor e o outro recreacionista. São raros os municípios que sabemos que existem professores habilitados nos dois períodos”, comemora.

No primeiro lugar do ranking aparece São Paulo, com 51 mil educadores, seguida por Guarulhos (4.294) e São Bernardo do Campo (3.269). O levantamento também inclui os docentes do Ensino Fundamental e, neste quesito, Catanduva novamente é destaque, conquistando a 72ª posição, com 736 educadores nas salas de aula.

As matrículas também são levadas em consideração no estudo, que revela que Catanduva tem o 72º maior número de alunos que fazem parte do Ensino Infantil. No Fundamental, está na 76ª posição. No total, são mais de 10 mil alunos matriculados.

Foi analisado também o número de escolas do Ensino Infantil, Catanduva ocupa o 91º lugar no ranking paulista. Já no Ensino Fundamental, sobe para a 88ª posição.

Ariane Pio

Da Reportagem Local