Catanduva é a 35ª Cidade Paulista em Exportação e Manterá Projeção Positiva rm 2021

As exportações de 2020 em Catanduva foram responsáveis por movimentar US$ 285,3 milhões, o que corresponde a um aumento de 56,4% no comparativo com 2019. Os dados são do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O levantamento revela que Catanduva é a 35ª cidade paulista que mais destinou matéria-prima para outros países.

A China teve a maior procura por produtos catanduvenses, com participação de 25%. Na sequência aparecem Itália (8,5%), Bangladesh (8,1%), Japão (5,9%) e Nigéria (4,9%).

Entre os materiais de Catanduva mais utilizados pelos países parceiros estão açúcares, seguido dos extratos e essências de café e do óleo de amendoim. O quarto produto mais procurado foi o sumo de frutas e, em quinto, óleos essenciais.

Por sua vez, as importações somaram US$ 9,32 milhões, uma queda de 16% no comparativo com 2019. Leite, torneiras e válvulas, máquinas, além de bombas para líquidos estão entre os materiais mais solicitados pelas empresas locais.

Entre os países que colaboraram com a vinda desses produtos, está a Itália, com participação de 24%, seguida da Argentina (24%) e da China (17%). Paraguai e Japão ocupam o quarto e quinto lugares no ranking, com 12% e 8,6%, respectivamente.

A projeção para 2021 é positiva, a expectativa é de que o novo ano seja de muito trabalho e a continuidade de exportações em alta, tendo em vista a força das empresas locais que superaram os desafios da pandemia e conseguiram aumentar as vendas e consequentemente os rendimentos. “Para 2021, novos projetos serão traçados no sentido de trazer Catanduva para uma projeção nacional de desenvolvimento econômico e de superação. Vamos pensar em todos, desde o pequeno empresário, até os grandes produtores”, destaca o secretário de Desenvolvimento, Marcos Escobar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local