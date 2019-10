Catanduva é a 125ª Cidade do Estado Com Mais Beneficiários do INSS

Catanduva é a 125ª cidade do Estado de São Paulo com mais beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O cálculo é feito com base na porcentagem populacional que recebe algum benefício do órgão. Os dados fazem parte das estatísticas do INSS, de 2018. Com a mesma porcentagem de Catanduva estão as cidades: Aparecida, Floreal, Paranapuã e Tatuí.

Na região, Urupês, Fernando Prestes, Embauba, Itajobi e Pirangi estão acima na tabela em número de beneficiários. A porcentagem inclui aposentadorias, pensão por morte, dentre outros. Cidades como Barretos e São José do Rio Preto possuem menos aposentados do que Catanduva. 18 e 16,2% respectivamente.

Na Cidade Feitiço, 20% da população recebe algum benefício do INSS. São ao todo, 24.187 cidadãos. – 22.319 que residem em área urbana e 1.868 em área rural.

Na lista de cidades com maior número de aposentadorias e outros programas repassados pelo INSS, Santa Rita D’oeste é a líder no ranking com 36,4 % da população recebendo do órgão.

Dados do instituto mostram ainda os valores repassados aos beneficiários. Foram durante todo o ano de 2018, R$ 440.184.596,00. Uma média de R$ 1516,60 para cada aposentado ou pensionista.

Em todo país, beneficiários do INSS recebem em média R$ 1.283,97. O valor foi publicado em portaria do Ministério da Economia no DOU (Diário Oficial da União) na quinta-feira (26) e foi assinada pelo secretário especial da Previdência e Trabalho da pasta, Rogério Marinho.

Em 2018, eram contabilizadas 16.284 aposentadorias, destas 5.403 foram por idade, 4.203 por invalidez, 6.678 por tempo de contribuição. Foram contabilizadas ainda 6.569 pensões por morte, 1.280 auxílios. 54 outros benefícios.

Recadastramento

Dois milhões de beneficiários precisam do Recadastramento anual do INSS. O INSS publicou, no Diário Oficial da União uma resolução regulando o procedimento de prova de vida, no qual o segurado renova a senha bancária e, com isso, confirma ao órgão que deve continuar recebendo o benefício. A atualização cadastral deve ser feita a cada 12 meses.

Segundo o instituto, 1,9 milhão de benefícios estão pendentes da realização da fé de vida no Brasil e, por isso, correm o risco de serem bloqueados, suspensos ou cortados. No estado de São Paulo, 394 mil benefícios estão com essa pendência.

Quanto aos benefícios que já estão com o pagamento comprometido, o montante chega a 372 mil no Brasil e 92 mil no estado, apenas em julho, diz o INSS.

A nova medida define critérios para a dispensa do comparecimento ao banco.

Antes, idosos acima de 60 anos podiam agendar o atendimento para alguma das agências do INSS. Agora, todos os beneficiários, independentemente de idade, precisam fazer a comprovação de vida na agência bancária em que recebem o benefício, a não ser por duas exceções. A primeira é para aqueles que podem agendar visita de representante do instituto à sua casa ou local indicado pelo beneficiário no requerimento feito ao INSS. Essa opção vale para quem tem mais de 80 anos ou tem problema de locomoção. A solicitação pode ser feita pela Central 135 (telefone) ou pelo Meu INSS (meu.inss.gov.br). A segunda exceção é para quem pode fazer a prova de vida por meio de procurador ou representante legal.

Essa opção vale quando o titular do benefício estiver ausente do país, for portador de doença contagiosa, tiver dificuldades de locomoção ou tiver mais de 80 anos.

Nestes casos, o representante precisa estar cadastrado no INSS por meio do link: inss.gov.br/servicos-do-inss/cadastrar-ou-renovar-procuracao.

Karla Konda

Editora Chefe