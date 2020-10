Catanduva é a 09ª Melhor Cidade do País Para Viver na Terceira Idade

Catanduva é a 09ª melhor cidade do país para se viver na terceira idade. É o que mostra o índice de Desenvolvimento Urbano Para Longevidade (IDL), resultado de um trabalho feito pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon e a Fundação Getúlio Vargas.

O índice avalia os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.

O primeiro lugar ficou para São Caetano do Sul, seguido por Santos, em terceiro Porto Alegre.

O Estudo analisa 50 indicadores divididos em sete variáveis. Cuidados de Saúde; Finanças, bem-estar; habitação, cultura e engajamento, educação e trabalho e indicadores gerais.

“Catanduva aparece entre as 10 cidades de melhor desempenho avaliado pelo IDL 2020. Em matéria de estrutura para educação, a cidade conta com uma das maiores parcelas de professores com formação superior na EJA. Também é destaque o desempenho da cidade na aferição feita pelo índice de desenvolvimento municipal publicado pela FIRJAN. Os cuidados de saúde aparecem entre os 20 mais bem avaliados, contudo a cobertura do CAPS é uma das 10 menores entre as cidades avaliadas”, consta na pesquisa.

O documento indica ainda o que é preciso ser trabalhado. “A cidade de Catanduva encontra na variável Bem-estar uma potencial agenda de trabalho com relação a promoção da qualidade de vida dos seus habitantes. A ocorrência de suicídios é elevada, colocando a cidade entre as 10 de maior frequência desse evento, e os acidentes com animais peçonhentos também aparecem como um fator merecedor de atenção. Desempenho similar é encontrado na frequência de óbitos por cirrose hepática ou fibrose. Em Indicadores gerais, chama a atenção a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas, que é uma das 50 maiores”.

Karla Konda

Editora Chefe