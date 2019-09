Catanduva É 15ª Cidade Mais Inteligente Do País Em Educação

Uma pesquisa realizada pela Urban Systems apontou que Catanduva é a 15ª cidade mais inteligente do país na área da educação. Foram 4,619 pontos obtidos no estudo de 2019. O ranking “Conected Smart Cities 2019” inclui 700 municípios, só que apenas 100 deles ficam com os melhores resultados em inteligência nos 11 eixos. Essa é a primeira vez que Catanduva aparece entre as mais bem posicionadas em quatro indicadores abordados pelo estudo – até então, foram dois no máximo.

“Nossa cidade tem números muito positivos quanto ao IDEB e ao Enem. O índice de evasão diminuiu expressivamente e temos universidades que atendem diversos segmentos. O investimento em educação supera e muito o estabelecido pela legislação e a média de horas-aula do Ensino Infantil e Fundamental é de cinco por dia. Tudo isso colabora para atingirmos bons resultados e trabalhamos para elevarmos a meta”, avalia a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Para modernizar, as escolas municipais de Catanduva possuem computadores para estudos e atividades integradas à grade educacional. Em 2017, mais de 400 equipamentos reforçaram os laboratórios das unidades de ensino.

Pelo ranking, a cidade mais inteligente quando o assunto é educação é São Caetano do Sul (SP), com 6,079 pontos, seguida de Viçosa (MG), com 5,30, e São Carlos (SP), com 4,90. O levantamento levou em conta indicadores como a força de trabalho na educação, número de computadores por mil alunos e gestão pública.

Catanduva também aparece no ranking em outros três setores. Em Meio Ambiente, garantiu o 38º lugar, duas posições a mais do que no ano anterior. Em Saúde, ficou com a 56ª posição quando a inteligência e o uso de tecnologia são levados em consideração. Em Economia, a cidade figura no 89º lugar, na classificação geral.

Ariane Pio

Da Reportagem Local