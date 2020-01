Catanduva Divulga Que Estoque De Vacina Pentavalente Continua Normal

OMinistério da Saúde começou a distribuir a partir desta quinta-feira (09) um total de 1,7 milhão de doses da vacina pentavalente para os estados. Após recebimento pelo Estado, o produto passa a ser encaminhado aos municípios. Entre junho e dezembro, a oferta esteve irregular devido a problemas com o fornecedor. Ela garante a proteção contra 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria haemophilus influenzae tipo b (responsável por infecções no nariz e garganta).

Já em Catanduva, segundo a assessoria de comunicação o estoque está normal. A Secretaria Municipal de Saúde informou que as unidades de saúde estão abastecidas com todas as vacinas, dentre elas, as doses da pentavalente. O estoque local estava comprometido, mas a reposição ocorreu durante a semana. “A única vacina que estava em falta na cidade era a Pentavalente. Agora, o estoque está em dia para atender a população”.

Foi divulgado nesta semana que o Brasil comprou a vacina via Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), pois não existe laboratório produtor no país. Em julho de 2019, lotes do laboratório pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foram reprovados no teste de qualidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em agosto, o Ministério da Saúde solicitou reposição do produto, mas, naquele momento, não havia disponibilidade imediata no mundo.

O esquema vacinal prevê três doses da vacina: aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. A pasta orienta que os municípios devem regularizar a caderneta de vacinação das crianças assim que os estoques estiverem regularizados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local