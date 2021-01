Catanduva Deve Receber Cerca de 2.8 Mil Doses da Vacina Coronavac

A Secretaria Municipal de Saúde está aguardando a chegada das doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan que pode acontecer ainda nesta semana. Desde segunda-feira, há expectativa de entrega em Catanduva, mas até o final da tarde de ontem, a vacina, ainda não foi direcionada para cá. Nesta primeira remessa, o município deve receber 2.8 mil doses, conforme informação obtida junto ao GVE – Grupo de Vigilância Epidemiológica, de Rio Preto.

As doses serão destinadas prioritariamente para profissionais de saúde da linha de frente da Covid-19. O grupo será imunizado nos seus respectivos locais de trabalho. Além disso, os primeiros idosos a serem vacinados serão os que vivem em Instituições de Longa Permanência.

A secretaria de saúde de Catanduva ainda explicou que diante do contexto que alterou o cronograma de vacinação, do Plano Estadual de Imunização para o Plano Nacional de Vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde está se adequando para contemplar a população prioritária, conforme as doses forem recebidas. “O quantitativo de vacinas também será crucial para a implantação de postos volantes e abastecimento das unidades de saúde”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local