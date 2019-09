Catanduva Deixa de Ter Desfile Cívico de Sete de Setembro

Nesse ano a Prefeitura de Catanduva deixa escolas municipais abertas com várias atividades

Até o ano passado Catanduva realizava o tradicional desfile do Sete de Setembro. Uma data especial, que foi perdendo a força e na data de hoje (7) que se comemora a Independência do Brasil as ruas ficam vazias sem os alunos das escolas do município e do estado, que marcavam o passo de marcha ouvindo a fanfarra. Nesse ano a Prefeitura de Catanduva deixa escolas municipais abertas com várias atividades para lembrar a importância do dia.

Relembrando a história- A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando, D. Pedro proclamou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente.

A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite, com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820, mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808.

É importante dizer que o nosso processo de independência não foi pacífico, uma vez que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará e Cisplatina (atual Uruguai). As tropas ditas “brasileiras” venceram e conseguiram subjugar os movimentos de resistência.

Portugal acabou reconhecendo nossa independência em 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia e D. Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir de 1822, ele começou a ser de D. Pedro I.

O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país consolidou essa data como o dia em que D. Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo esse acontecimento um marco de fundação de nosso país. Apesar disso, os historiadores atualmente não têm certeza se d. Pedro realizou, de fato, o Grito do Ipiranga.

Sendo considerado um dos marcos fundadores, a data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro e, por isso, deve ser celebrada. A importância da data é facilmente identificada pelo fato de que ela é um feriado nacional e é um dos três feriados que comemoram acontecimentos marcantes da história brasileira (os outros são o Dia de Tiradentes e o Dia da Proclamação da República).

Ariane Pio

Da Reportagem Local