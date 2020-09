Catanduva Cumpre 8 metas em Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde

Catanduva cumpriu oito metas na fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) de 2019 e terá repasse transferido no valor de R$ 36,5 mil.

Em todo Estado, 90% dos municípios alcançaram 50% das metas.

Portaria do Ministério da Saúde foi publicada ontem.

“Fica autorizado o repasse dos valores de recursos federais aos Fundos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde, em parcela única, relativo ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), no ano de 2020, totalizando o montante de R$ 149.230.758”.

“Os recursos relativos ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de vigilância em saúde”, consta ainda.

Karla Konda

Editora Chefe