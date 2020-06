Catanduva Contratou R$ 1,6 Mi Sem Licitação, Segundo TCESP

A prefeitura de Catanduva efetuou contratações no valor de R$ 1,6 milhões sem abertura de licitação, durante o período em que o Município tem decretado o Estado de Calamidade Pública por conta da pandemia da Covid-19. A informação é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), com base em dados divulgados pela própria administração até o dia 31 de maio deste ano.

O valor contratado sem licitação em Catanduva soma-se a uma cifra que ultrapassa R$ 1 bilhão em compras ajustadas com dispensa de licitação por parte das demais 643 cidades paulistas e com exceção da capital.

Após o decreto de pandemia mundial do novo coronavírus, os municípios receberam a destinação de R$ 923.997.023,64, oriundos de repasses dos Governos Federal e Estadual para o enfrentamento da COVID-19.

A União foi responsável por 61,79% dos recursos encaminhados aos municípios paulistas, com um total de R$ 571.007.042,85. Já o Governo do Estado de SP destinou R$ 352.989.980,79, o que representa 39% dos valores repassados.

Dos recursos transferidos, a maior parte – R$ 785.615.138,39 – foi direcionada para ações na área da Saúde. Os valores destinados a entidades ligadas ao Terceiro Setor voltados ao enfrentamento da COVID-19 atingiram a cifra de R$ 164.137.188,79, ao passo que R$ 58.225.599,32 foram despendidos para a adoção de medidas sociais no enfrentamento da pandemia.

Em Catanduva, os repasses estaduais e federais foram na ordem de R$ 2,7 milhões. Deste total, 35,8% são de recursos estaduais e 64,2% transferidos pelo Governo Federal.

Dentre as despesas exclusivamente para o enfrentamento da Covid-19, Catanduva tinha até dia 31 de maio, R$ 386,14 mil empenhados, o que representa 0,23% do valor de arrecadação do município no mesmo período. A cidade mantinha uma receita de R$ 165 milhões.

Mais dados

No relatório, consta ainda que Catanduva possui um Plano de enfrentamento a Covid-19 elaborado, que tem divulgado todos os atos sobre receitas e as despesas decorrentes da situação de calamidade pública no portal de transparência do município; mantém o decreto de calamidade pública, mas não possui plano de contingência orçamentária elaborado.

Até o momento, não contratou pessoal de forma emergencial e não distribuiu merenda escolar. Gastou R$ 8 mil mitigação do impacto com alteração da rotina escolar.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook