Catanduva Confirma Três Mortes Por Dengue em Janeiro e Fevereiro

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a dengue como causa da morte de três pessoas em Catanduva em janeiro e fevereiro. As confirmações foram divulgadas ontem em novo boletim epidemiológico.

As vítimas foram uma idosa de 83 anos, um homem de 55 anos e uma jovem de 28 anos. Eles moravam no São Francisco, Vila Motta e Vila Celso. Outros dois óbitos ainda estão em investigação. Referente a 2019, mais uma morte foi confirmada por dengue. A vítima é uma idosa, de 77 anos, que faleceu em dezembro. Com isso, o número de óbitos sobe para seis. Ainda há um óbito registrado no ano passado em investigação.

De acordo com boletim epidemiológico, subiu para 773 o número de diagnósticos positivos da doença este ano e 1.819 notificações aguardam resultados de exames. Outros 470 casos suspeitos foram descartados para dengue.

As unidades de saúde de Catanduva vão funcionar normalmente durante o feriado prolongado de Carnaval. A determinação para o trabalho de todos os funcionários e abertura dos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde na segunda, terça e quarta-feira, dias 24, 25 e 26, foi decretada pelo prefeito Afonso Macchione Neto.

A decisão foi tomada após reuniões técnicas de enfrentamento da doença que contaram com a participação do prefeito e técnicos da Secretaria. Até então, os serviços básicos do setor não iriam funcionar, devido ao ponto facultativo estabelecido para o período nas repartições públicas do município.

O expediente será mantido em horário normal nas unidades de saúde e setores como a EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aeegypti), CEM (Centro de Especialidades Médicas), CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), Caps (Centro de Atenção Pscossocial), CRI (Centro de Reabilitação Integrado) e Programa IST/Aids. A equipe administrativa também se apresentará às atividades.

Karla Konda

Editora Chefe