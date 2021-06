Catanduva confirma mais seis óbitos por coronavírus

Boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 25, pela Prefeitura de Catanduva confirmou mais seis mortes por Covid-19.

Óbitos confirmados:

17/06 – Homem, 70 anos, na residência;

23/06 – Homem, 87 anos, UPA;

23/06 – Mulher, 86 anos, UPA;

25/06 – Mulher, 30 anos, UPA;

25/06 – Homem, 42 anos, Hospital Escola Emílio Carlos.

Obs.:

16/06 – Homem, 53 anos, UPA. Que tinha saído no boletim, no dia 24/06/2021, como descartado, no entanto é confirmado.

Mais informações no site www.catanduva.sp.gov.br/coronavirus.

Da Reportagem