Catanduva Comemora 103 Anos Hoje Com Muita Solidariedade e Determinação

No ano passado Catanduva comemorou 102 anos já estamos no momento da pandemia, muitos medos, pois era uma doença nova sem muito conhecimento de como ela podia atuar no sistema imunológico do individuo, nesta época já tinha decretado quarentena e com isso não houve momento de comemoração.

Neste ano dos 103 anos, as coisas não andam muito bem, a cidade de Catanduva está com 100% de ocupação em leitos, números de óbitos por covid, muitos casos da doença, com isso foi decretado por várias vezes quarentena, fase vermelha, onde gerou uma crise econômica na cidade. Muitos comerciantes e empresários se viram diante de um gigante problema e tiveram que fechar suas portas, além do desemprego que criou para várias pessoas que muita delas era chefe de família. Por outro lado, muitas pessoas e instituições, ONGs e entre outros fizeram e ainda fazem uma corrente do bem, onde arrecadam e doam para inúmeras pessoas carentes do nosso município.

Sendo nesse ambiente de lutas e perdas que o atual Prefeito Padre Osvaldo decidiu que haverá hoje (14), uma solenidade para parabenizar e o mais importante realizarão um ato solene com silêncio em memória de todos que se foram devido ao coronavirus.

“Esse não é momento de se comemorar, mas sim de se solidarizar, vamos fazer um ato simbólico e lembrar dos que partiram pela doença, pelos familiares, pelos profissionais que lutam contra a covid-19 e pela população de Catanduva. “ finalizou prefeito.

A solenidade está marcada para as 9h em frente à prefeitura, será transmitida para que o munícipe possa acompanhar e o jornal O Regional estará no local para acompanhar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local