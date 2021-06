Catanduva cai cinco posições no ranking estadual de vacinação contra a Covid-19

Catanduva caiu cinco posições no ranking estadual de vacinação contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela ferramenta digital, desenvolvida em uma parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados.

No dia 27 de Abril, a cidade ocupava a 83ª posição. O municipio caiu 23 posições no dia 15 de maio, ocupando a 106ª, conforme divulgado pelo Jornal O Regional. Atualmente, Catanduva está na 111ª posição do ranking. Uma queda de cinco posições. De acordo com o painel, 39.335 catanduvenses receberam a aplicação da primeira dose. Levando em consideração o número de habitantes, 122.497, a cidade imunizou 32,1% da população.

Sobre o Vacinômetro

O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a COVID-19 no Estado. As informações são atualizadas diariamente, com base nos números alimentados pelos municípios.

A ferramenta está disponível no site do Vacinômetro do Governo de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro).

Vacivida

O sistema Vacivida permite todo o acompanhamento individualizado e em tempo real dos registros de pessoas imunizadas contra o coronavírus. O banco de dados também conta com relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas.

Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, o sistema está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e também pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local