Catanduva Cai 23 Posições no Ranking de Vacinação Contra a Covid-19

Catanduva teve uma queda de 23 posições no ranking de vacinação contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela ferramenta digital, desenvolvida em uma parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados.

No dia 27 de Abril, a cidade ocupava a 83ª posição, conforme divulgado pelo Jornal O Regional. Atualmente o município ocupa o 106º lugar no ranking. De acordo com o painel, 31.706 catanduvenses receberam a aplicação da primeira dose. Levando em consideração o número de habitantes, 122.497, a cidade imunizou 25,9% da população.

A ferramenta está disponível no site do Vacinômetro do Governo de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro). O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a COVID-19 no Estado.

As informações são atualizadas diariamente, com base nos números alimentados pelos municípios. Apenas a cidade de Serrana foi excluída deste ranking devido o Projeto S, que contempla a aplicação e distribuição de doses fora do âmbito do PEI (Plano Estadual de Imunização).

As primeiras cidades do ranking têm percentual de doses aplicadas superior ao número de vacinas distribuídas. Essa variação tem relação com o aproveitamento dos frascos do imunizante. No início da campanha, o frasco da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, armazenava quantidade pouco maior ao do recipiente usado atualmente.

O Instituto Butantan identificou que, em vez das 10 doses previstas aprovadas na autorização de uso emergencial emitida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e na bula, do frasco anterior poderiam ser aspiradas 11 ou 12 doses, situação que foi detectada em 92,8% dos lotes. Por isso, o número de doses aplicadas por alguns municípios é maior ao de vacinas distribuídas, levando em conta a média de 10 doses aspiradas por frasco.

Vacivida – O sistema Vacivida permite todo o acompanhamento individualizado e em tempo real dos registros de pessoas imunizadas contra o coronavírus. O banco de dados também conta com relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas.

Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, o sistema está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e também pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local