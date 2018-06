Catanduva Bate Meta de Vacinar 100% Rebanho na Campanha

Catanduva bateu a meta de vacinar 100% do rebanho na campanha contra a febre aftosa. A informação é do Escritório de Defesa Agropecuária de Catanduva (EDA), da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responsável por atender 18 municípios. Ao todo, 2.602 bovinos e 15 bubalinos foram vacinados na cidade. Já na região o montante é de 130.080 bovinos e 585 bubalinos.

A meta na região atingida é de 99,91% de bovinos (129.495 vacinados) e 100% de bubalinos vacinados. Os dados são correspondentes a 2.054 propriedades de bovídeos (bovinos e bubalinos). Catanduva conta com 110 propriedades com rebanho.

De acordo com Alexandre Paloschi, diretor técnico da EDA Catanduva, os produtores que deixaram de vacinar terão que comunicar a regional.

“Em nenhum lugar eles vão comprar a vacina, depois que encerrou a campanha, então eles precisam comunicar a gente e nós vamos liberar um documento para eles comprarem a vacina e agendarem o dia da vacinação assistida e fiscalizada por nós”, informa Paloschi.

A multa para não vacinou é de 5 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesp´s), ou seja, de R$ 128,50 por cabeça. Se vacinou e não comunicou a multa é de 3 Ufesp´s (R$ 77,10) por cabeça.

O EDA Catanduva atende 18 municípios: Ariranha, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajobi, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã, Uchoa e Urupês.

O compromisso dos pecuaristas com a sanidade do rebanho é fundamental para manter o estado livre da febre aftosa. A vacinação é obrigatória independentemente do tamanho do rebanho.

O relatório foi informado por meio do sistema Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal).

No estado 10.834.002 bovinos deveriam ser vacinados, sendo que 10.725.142 receberam a vacina dentro do prazo estipulado. Já os bubalinos são 110.694 e 109.050 foram imunizados.

Karla Sibro

Da Reportagem Local