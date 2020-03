Catanduva Arrecada Mais De R$ 9 Milhões Com Primeiro E Segundo Pagamento

Com o encerramento do segundo ciclo de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a Secretaria da Fazenda e Planejamento fechou balanço parcial de pagamentos do imposto. Em Catanduva, os números do pagamento do primeiro e segundo ciclo foram arrecadados R$ 9.707.585,24 referente a 11.001 veículos.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento ainda divulgou outros dados como o pagamento integral do IPVA que foi de R$ 20.435.038,44 referente a 23.340 veículos. Já proprietários que só pagaram a primeira parcela e não efetuaram o pagamento do segundo no mês de fevereiro foi de 2.324 veículos, o total até o momento arrecadado pelo imposto em Catanduva foi de R$ 31.110.629,92 de 36.665 veículos.

Já a nível estadual, até 27/2 foram arrecadados R$ 9.605.227.360,00 referentes a 10.127.543 veículos, cujos proprietários quitaram o tributo à vista, com ou sem o benefício de 3% de desconto, ou efetuaram os pagamentos da primeira e segunda parcelas do imposto. O valor é 5,36% maior que o arrecadado no mesmo período de 2019.

No total, 5.974.273 veículos tiveram o IPVA pago integralmente, com ou sem o desconto de 3%, resultando aos cofres públicos R$ 6.455.885.180,00. Outros 3.312.938 proprietários optaram pelo parcelamento, efetuando o pagamento da primeira e segunda cotas, totalizando R$ 2.811.535.333,00. Além disso, 840.332 proprietários efetuaram, apenas, o pagamento da primeira parcela, resultando em R$ 337.806.847,00.

Esses valores são divididos meio a meio com os municípios paulistas e são recursos importantes para a gestão dos serviços públicos das 645 administrações municipais no início de cada ano. As cidades com maiores arrecadações do imposto até 27/2 foram São Paulo (R$ 3,1 bilhões), Campinas (R$ 363,2 milhões) e São Bernardo do Campo (R$ 210 milhões).

O calendário de vencimento do IPVA terá sua sequência a partir de 11/3. Os proprietários devem ficar atentos às datas de vencimento do tributo definidas de acordo com o final de placa para o pagamento da terceira e última parcela do imposto. Caso o proprietário ainda não tenha feito o pagamento integral ou de nenhuma cota, deverá fazer o pagamento com as penalidades definidas por lei.

Ariane Pio

Da Reportagem Local