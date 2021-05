Catanduva Apresenta Queda de 17% no Número de Natalidade em 2021

Dados do Portal da Transparência com base em informações das estatísticas do Registro Civil apontam que houve decréscimo no número de nascimentos em Catanduva neste ano.

De acordo com os números de Janeiro a Abril de 2020 foram 831 nascimentos. Neste ano foram registrados 687. Os números representam uma queda de 17,3%.

A redução no número de nascidos vivos também é observada na comparação mensal, sendo sempre menos em relação ao mesmo mês de 2020 e de 2021. No ano passado foram: Janeiro 180 nascimentos; Fevereiro 201, Março 222 e Abril 228. Já este ano o Portal de Transparência registrou em Janeiro 166 nascimentos, Fevereiro 169, Março 209 e Abril 143. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Parente, pediu que as mulheres adiassem a gravidez até haver uma melhora da pandemia, se for possível.

“Caso possível, postergar um pouco a gravidez, para um melhor momento, em que você possa ter a sua gravidez de forma mais tranquila. A gente sabe que na época do zika, durante um, dois anos, se teve uma diminuição das gravidezes no Brasil, e depois aumentou. É normal. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem, que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma”, disse o secretário, que é médico e tem doutorado em ginecologia.

Parente justificou o pedido afirmando que a gravidez é, por definição, uma condição que favorece as tromboses – a formação de coágulos no sangue. A Covid-19 também favorece a ocorrência de tromboses, o que pode tornar a doença ainda mais perigosa na gravidez.

Portal da Transparência – Publicado em 2018 e mantido pela ARPEN Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), o portal de Transparência do Registro Civil é um site de livre acesso, desenvolvido para disponibilizar ao cidadão informações e dados estatísticos sobre nascimentos, casamentos e óbitos, entre outros conteúdos relacionados.

Este momento simboliza um marco muito importante para a ARPEN Brasil e o cidadão, uma vez que todas as informações resgatadas virão diretamente da Central de Informações do Registro Civil (CRC). Isto significa que através do compromisso da ARPEN com o cidadão, todos os fatos da vida civil serão acessados diretamente da fonte.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local