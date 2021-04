Catanduva Aplica Mais de Mil Doses de Vacina Contra Gripe em Quatro Dias

Nos primeiros dias de Campanha de Vacinação contra Influenza, Catanduva atingiu 10% de cobertura. De acordo com prévia da Secretaria Municipal de Saúde, emitida em 15 de abril, 1.418 doses foram aplicadas na cidade em quatro dias.

Dentro do grupo prioritário, a procura pela vacina foi maior entre crianças (768 doses) e trabalhadores da saúde (498 doses). Em seguida, as gestantes (103 doses) e idosos (37 doses). Por último, as mulheres no pós-parto (12 doses). A meta da secretaria é de vacinar 90% da população de grupos prioritários.

A Secretaria faz o alerta para que as pessoas, inseridas no grupo prioritário, procurem as unidades de saúde nos bairros, para se vacinar. A campanha segue até o dia 9 de julho. Essa primeira etapa, para o respectivo público-alvo. A partir de 11 de maio, serão vacinados idosos com mais de 60 anos e professores.

Em 9 de junho, serão incluídos os integrantes das forças de segurança, pessoas com comorbidades ou com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local