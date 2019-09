Catanduva Anuncia Campanha De Vacinação Contra o Sarampo

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva anunciou que entrou na Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A cidade seguirá o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde e a imunização será realizada em duas etapas, de 7 a 25 de outubro e de 18 a 30 de novembro.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura acumulada em 2019 da vacina tríplice viral, nas crianças de até 1 ano, está em 69,6%. O ideal é que 95% da população sejam vacinadas para interromper o ciclo de transmissão do vírus.

A cidade de Catanduva registrou dois casos positivos de sarampo este ano, ambos com infecção na capital paulista. Um deles é morador de Bauru e outro de São Paulo. Atualmente, quatro casos estão em investigação.

“Por isso a importância dessa iniciativa que visa ao fortalecimento da vigilância, além de intensificar a divulgação sobre a importância da vacinação e, assim, atingir pessoas que precisam ser imunizadas. A definição do público-alvo da campanha contempla a faixa etária com menor chance de ter recebido as duas doses da vacina tríplice viral”.

Na primeira fase do mutirão, de 7 a 25 de outubro, serão vacinadas crianças a partir dos seis meses a menores de cinco anos. Enquanto que, na segunda etapa, que vai de 18 a 30 de novembro, serão imunizados jovens com idades entre 20 e 29 anos.

A campanha contempla a realização do chamado Dia D de Vacinação em dois sábados, em 19 de outubro e 30 de novembro. Nas duas datas, as unidades de saúde vão funcionar ao longo do dia.

A Secretaria Municipal de Saúde se antecipou ao mutirão e, nos últimos meses, a busca ativa por pessoas que precisam tomar a vacina contra o sarampo foi intensificada. As equipes de saúde percorreram mais de 50 escolas, desde o ensino infantil ao superior, e empresas de grande porte também foram visitadas.

“Organizamos os trabalhos e, em cada local, foram verificadas as carteiras de vacinação e feita a aplicação das doses, quando necessário. Nesse mutirão, a espera é por um rescaldo”, ressalta Daniela Bellucci, diretora de Vigilância em Saúde. O sarampo é uma doença infecciosa, viral e contagiosa, que pode ser transmitida pela fala, tosse ou espirro. A vacina que protege contra a doença é a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.

Ariane Pio

Da Reportagem Local