Catanduva Amplia Horário de Funcionamento do Plano SP

Após anúncio das mudanças na fase amarela do Plano São Paulo anunciadas na sexta-feira (9) pelo governo do Estado de São Paulo, o comércio de Catanduva passa a ter novo horário de funcionamento. A medida passou a ser válida ontem (10).

Na segunda-feira (12), é feriado nacional. A partir de terça-feira (13) a sexta-feira o comércio funcionará das 8h às 18h. Agora, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar por até dez horas, o que inclui comércio de rua, academias, shoppings e prestadores de serviços, como, por exemplo, os salões de beleza. Além disso, os bares e restaurantes poderão funcionar até as 23h, sendo este o limite máximo para permanência dos clientes no espaço. Dessa forma, os serviços aos consumidores deverão ser interrompidos às 22h. As academias passam a funcionar com capacidade limitada a até 30% da capacidade máxima de usuários. Para o Ensino Médio, a capacidade limitada é de até 20% de alunos matriculados. Para o Ensino Superior, a capacidade limitada é de até 40% para os cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina. Demais cursos do ensino superior tem capacidade limitada a até 35% de alunos matriculados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local