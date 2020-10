Catanduva Abre 30 Empresas Em Setembro, Mas Número é 40% Menor que em 2019

Catanduva abriu 30 empresas em setembro deste ano. Apesar do número, a quantidade de novos empresários é 40% menor do que o registrado no ano passado no mesmo período. Os dados são da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

Dentre as empresas abertas em setembro, 25 são microempresas, quatro são classificadas como normais e uma de pequeno porte.

No ano passado, nos 30 dias de setembro, foram criadas 40 microempresas, sete de pequeno porte e três normais, num total de 50.

Na comparação com o mês anterior, o índice de empresas abertas também diminuiu. Foram 59 iniciadas – 51 microempresas, cinco normais e 3 de pequeno porte.

Julho também teve número superior. Foram 56 no total. 42 microempresas, sete normais e sete de pequeno porte.

Números de Catanduva vão na contramão do Estado. Na sexta-feira, o governador João Doria anunciou novo recorde histórico de abertura de empresas. O apurado no mês de setembro foi de 23.205 novos cadastros de pessoas jurídicas, somando-se os números dos 645 municípios paulistas. Esta é a maior marca alcançada desde 1998, ano em que foram iniciados os levantamentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e responsável pelos registros mercantis no Estado.

“Este é um bom sinal que demonstra a gradual recuperação econômica do Estado de São Paulo, após o pior período da economia no Brasil e no mundo, diante da pandemia da COVID-19. Em setembro, o saldo positivo, entre empresas que abriram e fecharam as portas, é quase 30% superior ao mesmo período de 2019. É a maior abertura de novas empresas na história de São Paulo, pelos dados da JUCESP”, destacou o Governador João Doria.

Esta é a quinta alta seguida na abertura de empresas em São Paulo desde abril, período em que foi perceptível a desaceleração devido aos impactos econômicos da pandemia do coronavírus. O registro mais recente supera o mês de agosto, quando foram realizadas 22.825 novas constituições empresariais, número que já havia sido o maior em 22 anos.

“Este resultado aponta que seguimos no caminho certo para a retomada econômica do estado. Estamos trabalhando para estimular novos empresários e a economia. Nosso maior objetivo é gerar emprego e renda, além de facilitar a abertura de novos negócios”, destaca a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patricia Ellen.

A JUCESP também registrou o menor número de encerramentos de empresas nos últimos dois meses, com 9.859 baixas. Com isso, o estado contabiliza o maior saldo líquido anual: 13.346 novos CNPJ’s. Comparado ao mês anterior, o saldo é 14,9% maior, com 11.614 cadastros encerrados. O aumento chega a 29% na comparação com setembro de 2019, quando foram abertas 10,3 mil empresas.

Karla Konda

Editora Chefe