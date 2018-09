Castração Gratuita de Animais Continua em Marapoama

A Prefeitura de Marapoama continua com a castração em cães e gatos de forma gratuita para os moradores da cidade. A ação está de acordo com a Lei 853/2018 e tem como objetivo realizar quatro procedimentos cirúrgicos por mês. As fêmeas são as primeiras a participar da ação. Os interessados devem procurar o setor de meio ambiente para fazer o cadastro.

A responsável pelo Meio Ambiente, Sônia Scaldelai explica que após as fêmeas, os machos serão atendidos e o atendimento deve ser contínuo no município. “A previsão é realizar quatro procedimentos cirúrgicos por mês. Primeiro com as fêmeas e depois com os machos”, explica Sônia. O prefeito da cidade Marcio Perpetuo Augusto ressalta a importância do projeto que tem como objetivo diminuir a quantidade de animais abandonados.

“Na medida em que você diminuiu a quantidade de animais que vão se reproduzir, consequentemente diminui-se a quantidade de animais abandonados”, analisa o prefeito.

Os donos dos animais recebem ainda orientações sobre os cuidados com os bichinhos de estimação. “Os animais chegam em jejum e antes da cirurgia fazemos os exames para avaliação do estado clínico geral do animal e na sequência é iniciada a esterilização, vacinação, vermifugação e castração. Ao final os proprietários dos animais recebem toda a orientação para cuidar do animal”, acrescenta o prefeito.

SERVIÇO

O agendamento é realizado no setor de Meio Ambiente e os interessados devem se dirigir até o departamento para receber as orientações e saber se está enquadrado na lei que define o projeto. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 3548-8400.

Karla Sibro

Da Reportagem Local