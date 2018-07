Casos de Sífilis em Catanduva Sobem 8,3% nos Últimos Dois Anos

Os casos de sífilis em Catanduva subiram 8,3% nos últimos dois anos. Foram de 48 nos quatro primeiros meses de 2017, para 52 no mesmo período de 2018, o que em números exatos resulta em quatro novos casos em dois anos. A Secretaria Municipal de Saúde aponta que o aumento vem desde 2014.

Para se ter uma ideia, dados do Ministério da Saúde, mostram que em 2010, nas gestantes, foram registrados dois casos da doença. Em 2011 o número dobrou e ficou com a mesma média no ano seguinte. Em 2013 foi para 10 registros e em 2014 atingiu 20 grávidas, o maior índice até o momento. Em 2015 foram 16 registros e em 2016 foram 13.

Ainda quando esse público é analisado, a faixa etária com maior número de casos é a dos 20 aos 29 anos com 58 registros no acumulado desde 2005. Na sequência, só que em número bem menor estão aquelas grávidas com idade entre os 30 e 39 anos e em terceiro estão as jovens entre 15 e 19 anos.

“Em Catanduva existe um aumento de registro dos casos de sífilis desde o ano de 2014, seguindo uma tendência nacional e mundial de propagação da doença”, informou o setor.

Quando são analisados os dados os dados de 2018, até o momento, abril lidera com 17 registros de sífilis. Na sequência está janeiro (12) e em terceiro fevereiro (10). Março contabiliza nove registros enquanto que maio teve o menor número com quatro diagnósticos positivos para a doença.

Em 2017, foi maio o mês responsável pelo maior número de casos da doença, com 19 pacientes infectados. Abril vem na sequência com 11 registros e em terceiro lugar estão fevereiro e março ambos com nove casos de sífilis. Janeiro zerou com nenhum paciente infectado.

“Em relação aos dois períodos dos dois anos em análise, não há uma discrepância a ser considerada”, enfatizou Daniela Belucci, diretora de Vigilância em Saúde.

Sobre a doença

Silenciosa, a sífilis é uma doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. O diagnóstico é simples, com os testes rápidos oferecidos inclusive pela rede pública de saúde. A doença é infecciosa e pode ser transmitida por relações sexuais sem preservativos, transfusão de sangue contaminado e de mãe para o filho, nos casos em que a paciente é infectada com sífilis durante a gestação ou parto.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a sífilis é quatro vezes mais frequente nas gestantes do que o HIV. Estima-se que, a cada ano, 48 mil gestantes sejam infectadas pela doença no Brasil. O Dia Nacional de Combate à Sífilis, que é comemorado no dia 21 de outubro, tem como objetivo mostrar que a doença tem cura, mas que é preciso investir na prevenção com sexo seguro.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local