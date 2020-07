Casos de Dengue em Catanduva Apresentam Queda no Primeiro Semestre

No primeiro semestre deste ano Catanduva contabilizou 7.284 casos confirmados de dengue. A quantidade de infectados pelo mosquito pode ser ainda maior, já que 185 exames feitos no período estão em investigação. É o que aponta balanço da Secretaria Municipal de Saúde divulgado na última quarta-feira (01).

Do começo do ano até agora, 10.796 notificações de dengue foram registradas na cidade. Dessas, 30% deram resultado negativo para a doença. Os números da dengue apontam ainda para 12 mortes registradas em Catanduva este ano.

As últimas confirmações de óbitos são de dois idosos, um de 79 anos e outro de 75 anos, que moravam na Vila Paulista e no Jardim Gavioli.

Conforme o quadro mensal, o pico da doença foi registrado nos dois primeiros meses do ano. Em fevereiro, o número de positivos chegou a 3.134 casos. A situação foi praticamente à mesma em janeiro, só que em menor proporção de confirmações, 2.578 confirmações, ao todo. Os índices começaram a diminuir gradativamente, mês a mês, fechando o semestre com 18 casos positivos em junho.

A Secretaria de Saúde ressalta que, apesar da queda significativa no número de casos de dengue, os cuidados diários devem ser mantidos.

Mesmo na quarentena, a EMCAa (Equipe de Combate ao Aedes aegypti) mantém a rotina diária de atividades, levando em consideração todas as medidas de precaução determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os agentes de endemias percorrem toda a cidade. Dentre as ações, eles fazem visita casa a casa, sem entrar no domicílio, mas na região peridomiciliar, orientam moradores, eliminam criadouros, fazem nebulização, checam denúncias e cumprem o acompanhamento período em pontos estratégicos. Moradores que não são encontrados nos imóveis podem agendar vistoria pelo telefone 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

