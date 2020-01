Casamentos Realizados em Cartório Reduzem 8,4% em Catanduva

Uma escolha feita por duas pessoas, que decidem dividir o mesmo teto, as despesas, formar uma família. O número de casais que optam por formalizar a união registrando o casamento em cartório reduziu 8,5% em um ano em Catanduva.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que em 2018, 760 casamentos foram efetuados, enquanto em 2017 eram 830. A queda da formalização da união vem sendo gradativa. Em 2016, 920 casais disseram sim ao matrimônio.

Os dados de 2018 foram divulgados no final do ano passado e são os mais recentes do IBGE. Catanduva tem em média 63 casamentos por mês.

Mas a cidade tem meses preferidos para a cerimônia tanto no religioso, quanto no civil.

Dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen), mostram que no ano passado, janeiro foi o mês casamenteiro em Catanduva foram 210 casamentos no primeiro mês do ano, uma média de 6,7 registros formalizados.

Depois de janeiro, abril foi o segundo mês mais escolhido pelos casais para selarem as uniões (194), uma média de 6,4 casamentos. Em terceiro lugar ficou maio, que por muitos anos foi considerado o mês das noivas. Foram 191 casais que procuraram o cartório de Catanduva. O que também colabora com essas estatísticas são os casamentos gratuitos que são realizados no Cartório de Registro Civil de Catanduva. Para se ter uma ideia, em 2018 a média era de 70 casamentos, entre os particulares e gratuitos realizados em Catanduva.

O motivo para que os casamentos tenham leve redução é que muitos casais optam por morar juntos, mas sem efetivar a documentação.

Divórcios

O número de divórcios também reduziu em Catanduva. Conforme os dados do IBGE, em 2018 foram documentados 397 divórcios em 2016 foram 405 separações.

Karla Konda

Editora Chefe