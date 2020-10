Casal Enfrenta Lado a Lado a Covid-19 e Relata Experiência Com a Pandemia

Foi na adversidade, na enfermidade e no amor que, juntos, enfrentaram a COVID-19 na Unidade para Respiratórios Agudos no Hospital Emílio Carlos. Casados, Mariulda Luciano Zago de Albuquerque, 43 anos, e Eduardo Torres de Albuquerque, 50 anos, de Catanduva. “Ajudamos um ao outro. Se estivéssemos sozinhos, certamente desanimaríamos. Foi uma experiência difícil. Quem cuidaria dela se eu morresse? Eu tive medo de não viver, de deixar ela sozinha. E ela sempre esteve lá me dando força; sei o quanto ela me ama. Estamos bem; ainda sentimos muita fraqueza, mas felizes por estarmos nos recuperando juntos”, contou Eduardo.

Ambos ressaltam o amor como um dos principais motivadores para a cura. “Deus colocou muitos profissionais bons no nosso caminho. Todos os funcionários, desde a recepção até o médico, nos trataram com muito amor. Deus foi maravilhoso conosco e somos gratos por vencermos mais essa juntos”, relatou. Mariulda era do grupo de risco devido ao câncer já tratado. O casal permaneceu internado na URA de 19 a 24 de Setembro devido aos sintomas da doença. “Ela ficou comigo o tempo todo e isso me fortaleceu”, finalizou Eduardo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local