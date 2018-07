Uma casa pegou fogo e uma mulher de 31 anos morreu carbonizada. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (25) no Conjunto Euclides. A residência, que seria uma edícula, estaria abandonada e não contava com água e luz.O local, de acordo com vizinhos, seria usado para o consumo de drogas. A vítima, ainda conforme apontam os relatos, seria usuária de crack. Álcool vendido em postos de combustível foi encontrado no local.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local