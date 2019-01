Casa na Árvore do Grupo Escoteiro Será Concluída em 2019

Quem nunca sonhou em ter uma casa na árvore na infância? Faz parte do imaginário de toda criança ter um espaço reservado só para ela ou para o trabalho em equipe. Com o propósito de reunir os lobinhos, escoteiros e sêniores, a casa na árvore está sendo construída pelo Grupo Escoteiro Cidade Feitiço e apoiadores. A casa deve ser concluída em fevereiro de 2019.

Aventuras e muita diversão devem ser as atrações que não faltarão na casa nova aos integrantes. A ideia começou depois que madeiras apreendidas pela Polícia Florestal foram doadas ao grupo.

“O projeto de construção da casa na árvore começou no final de 2017, em outubro. Por iniciativa de alguns pais em razão de uma madeira apreendida pela Polícia Florestal e doada ao nosso grupo. Um pai fez o projeto, outros começaram a ajudar e no início de 2019 ela ficará pronta para uso. Cada parede de madeira custa em média R$ 150 e cada pai foi ajudando com o valor de uma parede e, agora já tem até iluminação”, informa José Mário Cardoso, diretor de patrimônio.

A ideia chamou a atenção das pessoas. Até uma escola de idiomas usou a imagem da escada da casa para fazer propaganda.

“Até a escola de idiomas quando fez uma campanha para os pais, usou nossa casa da árvore na propaganda que criou. O objetivo é utilizá-la para fazer conselho de roça, dos lobinhos e conselhos de patrulhas dos escoteiros e sêniores, além de ser um espaço para reunião de chefes e de jovens”, diz Cardoso.

Karla Sibro

Da Reportagem Local