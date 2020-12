Casa Espírita Mensageiros da Vida Eterna Está Promovendo Brechó Beneficente

A Casa Espírita Mensageiros da Vida Eterna de Catanduva está promovendo um brechó beneficente. O evento iniciou na terça-feira (15) e será realizado até o próximo sábado, 19 de Dezembro.

Estão sendo vendidas roupas adultas e infantis, acessórios e bijuterias. Todos os itens são frutos de doações recebidas ao longo do ano. Todo o valor arrecadado no brechó será aplicado na continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela associação, além de auxiliar na manutenção da Casa Espírita e também na compra de cestas básicas que são distribuídas aos atendidos. Seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS é obrigatório o uso de máscara de proteção e o uso de álcool em gel. O brechó funciona das 13h às 17h e no sábado das 9h ao meio-dia. Para os interessados em adquirir peças e contribuir a Casa Espírita Mensageiros da Vida Eterna fica localizada na Rua Fortaleza, 1202 – Vila Rodrigues.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local