Casa de Apoio à Criança Vai Promover Venda de Nhoque Para Prosseguir Com Atendimentos

Para angariar fundos e prosseguir com os atendimentos a Casa de Apoio à Criança de Catanduva está promovendo a venda de nhoque caseiro à bolonhesa.

O prato artesanal terá ingredientes doados de alta qualidade, proporcionando um excelente sabor. O nhoque será vendido a um preço modesto com a intenção de arrecadar fundos para a Casa.

A porção contém 1kg e será vendido por R$30,00. A retirada será estilo drive thru no dia 28 deste mês, das 12h às 14h, na sede da casa de apoio, que fica localizada na Rua Pirajuí, 262 – Vila Celso.

A instituição oferece acolhimento e presta o serviço em duas modalidades: abrigo e casa lar. Atende crianças de 0 a 12 anos de ambos os sexos que passaram por diversos abusos e muitas delas sendo abandonadas. As crianças são enviadas à entidade pelo Juiz da Vara da Infância Juventude da Comarca lo- cal, passando a ser cuidadas para que se desenvolvam sem traumas e possam encontrar uma família ou se reintegrar a membros da família biológica.

Para os interessados em adquirir o nhoque e contribuir com a entidade, basta entrar em contato através do telefone (17)3522-3317 ou (17)99727-2247.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local