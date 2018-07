Casa de Apoio a Criança Luta Para Reformar Abrigo

A luta não para. É assim que está a diretoria da Casa de Apoio à Criança – Abrigo Institucional (antiga Casa do Menor) para pleitear material de construção para a entidade. Há um mês a instituição solicita a ajuda da população para fazer melhorias na casa que atende 17 crianças de zero a 12 anos.

Segundo a direção o abrigo passa por dificuldades financeiras e a reforma é urgente.

“Nós estamos precisando de muito material de construção. Graças a Deus ganhamos bastantes coisas, mas ainda precisamos de muitas coisas. Dentre a necessidade estão reparos na calçada, fiação, telhado, paredes, troca de pisos, tampa de vaso sanitário, sanitário para criança e outros”, informa a diretoria.

A entidade também está precisando de pisos, camas, beliches e fazer outros reparos.

“A calçada está horrível, o muro precisa erguer. Temos que mexer na fiação, pois a casa é muito antiga. Precisamos mexer no telhado. As paredes estão todas descascadas. Os pisos precisam ser trocados. Os banheiros não tem boxes, os vasos sanitários estão precisando de tampa e também precisamos de vaso sanitário adaptado para crianças. Enfim estamos precisando de uma reforma com urgência”, desabafa a diretoria.

A direção informa ainda que a equipe técnica composta por uma psicóloga e uma assistente social precisa ser maior.

“Precisamos de mais uma psicóloga e mais uma assistente social, as duas que temos não estão dando conta são muitas crianças”, diz.

A entidade também pede o apoio da população que puder ajudar em doar um portão e porteiro eletrônico.

““Jesus disse “Tudo que fizestes a um desses pequeninos, é a mim (Jesus) que fizestes”. Então pedimos a ajuda de todos que puder ajudar com qualquer coisa. Estamos também precisando de um porteiro eletrônico (campanhia com voz). Portão eletrônico para garagem, porque a gente busca as crianças na creche, leva no médico e quando está chovendo fica complicado para descer com as crianças. Precisamos de tijolos, blocos, sacos de cimento, cal, massa corrida, tinta acrílica, argamassa, tinta esmalte para ferragem, decorações infantis. Queremos mudar o ambiente para as crianças viveram em um ambiente saudável e agradável. Hoje a Casa tem um aspecto feio, parece um hospital. Precisamos de um arquiteto de interiores que pudesse nos ajudar a conseguir doações para dar um ar infantil de Casa de Criança”, ressalta Luciana Gonçalves Álvares Biudes, diretora da entidade.

SERVIÇO

Para colaborar com a instituição é só entrar em contato pelo telefone (17) 99227-3511.

Karla Sibro

Da Reportagem Local