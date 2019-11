Casa De Apoio a Criança Fará Bazar Com Tudo a R$ 2

A Casa de Apoio a Criança de Catanduva estará realizando a partir de segunda-feira (11) um bazar em prol das crianças do orfanato, o evento vai até quinta-feira (14) nos horários comerciais no salão paroquial da Igreja São José da Vila Celso.

No bazar estarão vendendo roupas, sapatos, artesanatos e outros com valor fixo de R$2, os organizadores pedem que a população visite e colaborem, pois a Casa de Apoio a Criança necessita de ajuda principalmente agora que chegando o período de final de ano e natal.

A Casa de Apoio à Criança é uma instituição de acolhimento que presta o serviço em duas modalidades: abrigo e casa lar. Atende crianças de 0 a 12 anos de ambos os sexos que passaram por diversos abusos e muitas delas sendo abandonadas. As crianças são enviadas à entidade pelo Juiz da Vara da Infância Juventude da Comarca local, passando a ser cuidadas para que se desenvolvam sem traumas e possam encontrar uma família ou se reintegrar a membros da família biológica.

A Casa foi criada em 29/03/1974, mas foi no início dos anos 90 que a entidade começou a evoluir o formato de atendimento com a chegada da “mãezona” Regina Célia da Silva Flor. Em todos esses anos, o abrigo já cuidou de mais de 1.000 crianças e sempre se manteve com a ajuda de doações e da Prefeitura local. Em Setembro de 2017, Regina Flor passou a administração a uma nova diretoria que mesmo com grande ajuda da Administração Pública e doações, ainda sim, tinha um desafio mensal de deixar o orçamento positivo ou chegar próximo disso. Aliás, ainda, continua sendo um desafio desta nova diretoria controlar as dívidas e manter o bem estar de cerca de 30 crianças.

Quem quiser ajudar com outras contribuições podem ligar no telefone: 17- 3522 3317.

Ariane Pio

Da Reportagem Local