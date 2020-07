Cartório Eleitoral Inicia Convocação de Mesários Por Whatsapp

O cartório da 40ª Zona eleitoral de Catanduva iniciou a convocação dos mesários para as eleições municipais deste ano ontem. Os participantes começaram a receber mensagens por meio de whatsapp ou e-mails a convocação da Justiça eleitoral.

De acordo com Marcelo Micena, chefe do Cartório Eleitoral, os convocados terão de responder um formulário enviado por meio do aplicativo de conversação. “O Cartório Eleitoral está em pleno vapor, trabalhando para a organização das eleições municipais deste ano. Eleições que foram adiadas para o dia 15 de novembro de 2020 em virtude da pandemia. E a bola da vez são os mesários. Estamos trabalhando na convocação dos mesários que auxiliarão a Justiça Eleitoral. Catanduva possui mais de mil mesários, um contingente enorme de pessoas que auxiliam e que fazem parte desse grande evento democrático que são as eleições. A novidade é que as convocações ocorrerão por meio eletrônico, a partir de hoje (ontem) os mesários já estão recebendo uma mensagem de whatsapp e nessa mensagem são dadas as boas vindas e ele é convidado a preencher um formulário de atualização de dados, isso porque todas as comunicações serão feitas por meio eletrônico. Importante ressaltar que o treinamento também será feito de forma online. Fica o aviso, o alerta para os mesários que receberão o whatsapp da Justiça Eleitoral”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe

