Cartório Eleitoral Anuncia Plantões Em Datas Específicas Para Cadastramento Biométrico

Tendo em vista a tímida procura pelos eleitores para fazer o cadastramento biométrico obrigatório, o Cartório da 179ª Zona Eleitoral, que atende os municípios de Catiguá, Ibirá, Novais e Tabapuã, anunciou que haverá plantões de atendimento em horários diversos nos meses de novembro e dezembro. Nos municípios atendidos pela Zona Eleitoral, cerca de 5.400 ainda precisam fazer o recadastramento.

Os horários são os seguintes: 9 de novembro: 8h00 às 13h00; 15 de novembro: 8h00 às 14h00; 30 de novembro: 8h00 às 14h00; 1 de dezembro: 8h00 às 14h00; 7 de dezembro: 8h00 às 13h00; 8 de dezembro: 8h00 às 14h00; 14 de dezembro: 8h00 às 14h00; e 15 de dezembro: 8h00 às 14h00.

O cadastramento segue para a reta final, e quem ainda não o realizou, deve regularizar sua situação até o dia 19 de dezembro deste ano. Para efetivar a biometria, basta comparecer ao cartório eleitor com comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias e documento de identificação com foto. De acordo com informação divulgada ao Regional pela Chefe do Cartório, Maria Cristina Jardim, “caso o eleitor não compareça ao cartório para fazer a biometria, seu título de eleitor será cancelado”.

Aos interessados, é possível entrar em contato através dos números: (17) 3523-8073, ou (17) 3521-2123.

Da Reportagem Local