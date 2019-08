Cartilha Lançada Por Médicos Orienta Pais Sobre Como Transportar Crianças

Você sabe qual é a forma mais segura para transportar uma criança dentro de um carro? Essa e outras respostas estão em uma cartilha que foi lançada no inicio do mês de julho, em Brasília. O Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) juntaram forças para produzir o livreto “Medicina de Tráfego: transporte seguro de crianças em veículos automotores”, que ajuda pais e responsáveis a entenderem exatamente o que fazer na hora de levar os pequenos para passear.

O tema abordado pela publicação está vinculado às recentes discussões envolvendo o Projeto de Lei nº 3.267/2019, enviado pela Presidência da República ao Congresso Nacional, que prevê, em um de seus artigos, o fim das penalidades aos condutores que deixarem de usar as cadeirinhas e outros dispositivos de segurança. No entanto, a proposta suscitou grande polêmica por conta de números que mostram que a falta desses equipamentos tem causados milhares de mortes e internações.

Dados no Brasil, a cada hora, pelo menos cinco pessoas morrem em acidentes de trânsito. Nos últimos dez anos, são mais de 1,6 milhão feridos, ao custo de quase R$ 3 bilhões para os cofres públicos, conforme mostra outro estudo elaborado pelo CFM. Dos mais de 1,6 milhão de feridos registrados nos últimos 10 anos, 8,2% foram vítimas que vão de zero a 14 anos de idade, número que equivale a mais de 135 mil crianças e adolescentes vítimas do trânsito.

A cartilha procura fazer um contraponto didático à polêmica iniciada. Ela traz dicas e orientações para garantir a segurança de crianças, incluindo desde orientações sobre o uso adequado das cadeirinhas, os critérios que têm que ser observados pelos responsáveis até os riscos do airbag frontal, dispositivo desenvolvido para a proteção de adultos, mas que, em alguns casos, pode ser perigoso para crianças.

Para elaborar o conteúdo da cartilha, o CFM, Abramet e SBP contaram com a ajuda de reconhecidos especialistas em Medicina de Tráfego, assim como com orientações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ambas as entidades dispõem de resoluções que orientam sobre a utilização das cadeirinhas e também estabelecem parâmetros para evitar vítimas de acidentes de trânsito.

Além de sensibilizar os pais e responsáveis, as entidades também esperam contar com o apoio dos médicos na divulgação da cartilha junto às famílias. Conforme explicou Antônio Meira Júnior, diretor da Abramet, esses profissionais são fundamentais ao orientar e recomendar sobre a forma apropriada de conduzir uma criança num veículo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local