Carro Furtado É Encontrado Pela GCM No Bairro Nova Catanduva

Na terça-feira (17), a GCM (Guarda Civil Municipal) localizou no bairro Nova Catanduva um carro que havia sido furtado em frente a uma residência no Higienópolis.

O veículo estava abandonado e foi encontrado durante buscas que começaram depois que a vítima, de 43 anos, acionou a GCM.

Segundo as informações, o proprietário apontou aos guardas o suposto bairro em que o veículo poderia estar. A informação foi obtida por ele numa ligação telefônica, em que a pessoa, do outro lado da linha, pediu R$ 1,8 mil para devolver o carro. Diante disso, a GCM direcionou as atenções à região do Nova Catanduva e conseguiu chegar ao veículo, que foi recolhido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Com o sucesso da operação, o automóvel foi devolvido ao dono.

Ariane Pio

Da Reportagem Local