Carreata, Passeata, Apresentação de Plano de Governo Marcam Dia dos Candidatos

O sábado pela manhã foi marcado por várias atividades dos candidatos. Carreata, passeata, apresentação de plano de governo foram as atividades escolhidas por Beth Sahão, Padre Osvaldo, Ricardo Rebelato e Roberto Cacciari.

Beth Sahão percorreu bairros da cidade em carreata. Foi na região do Jardim São Domingos e Conjunto Euclides. Em uma caminhonete ao lado do irmão Felix Sahão Junior, acenou para eleitores. Logo atrás carros de eleitores, equipes de campanha, simpatizantes.

Padre Osvaldo também direcionou sua manhã para percorrer ruas da cidade. Em cima do caminhão percorreu bairros e parte da área central. Iniciou na avenida São Domingos na esquina com a rua Paraíba, subiu a rua Maranhão e deu prosseguimento em outros bairros.

Ricardo Rebelato escolheu a passeata. Concentração foi realizada na Praça São Domingos, na Matriz. De lá, desceu em comitiva com sua equipe e candidatos a vereadores a rua Brasil. Na Praça da Republica fez discurso.

Roberto Cacciari recebeu o deputado federal Arnaldo Jardim. Lider da bancada do partido na Câmara Federal. Apresentou para candidatos, simpatizantes e eleitores seu plano de governo. Fez discurso, assim como seu vice Jurandir, o deputado e o presidente do Cidadania em Catanduva, Roberto Cacciari Filho.

As atividades dos candidatos tiveram sequencia no período da tarde.

Karla Konda

Editora Chefe