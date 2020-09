Carreata em comemoração ao mês da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência foi realizada pela Apae de Catanduva ontem à tarde. Cerca de 40 veículos com bexigas verdes passaram pelas principais ruas de Catanduva com um único objetivo: o de demonstrar a importância da inclusão e para que pessoas reflitam sobre os direitos das pessoas com deficiência.

O grupo percorreu a Avenida Anuar Pachá, Rua Clóvis Pereira, Rua Dr. Cervantes Angus, Avenida Comendador Antônio Stocco, Rua Brasil, Avenida São Domingos, Rua Maranhão, finalizando na APAE.

Campanhas do Setembro Verde pelo Brasil convidam a sociedade a refletir sobre os direitos das Pessoas com Deficiência.

Em primeiro lugar, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído por movimentos sociais, em 1982, com o objetivo de promover e debater a inclusão social.

Em seguida, a data foi oficializada no Brasil pela Lei nº 11.133/2005, em 14 de Julho, pelo então vice-presidente José Alencar Gomes da Silva.

Contudo, a cor não é por acaso, mas por um significado especial: o verde da esperança de dias melhores para o país e para as pessoas com deficiência.

A data foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando, por tanto, o nascimento das reivindicações de cidadania e a participação em igualdade de condições.

E, também, por sua proximidade com a primavera, o que nos remete a pensar que uma sociedade acessível e inclusiva tem que ser sustentável em todos os aspectos.

Karla Konda

Editora hefe