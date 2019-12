Carreata de fim de ano da Arca exibe hoje veículos antigos em Catanduva

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) realizará sua tradicional carreata de fim de ano, nesta quinta-feira (12). A atividade conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e reunirá veículos das décadas de 60, 70 e início da década de 80.

A concentração será às 19 horas, na Estação Cultura. O percurso começa a partir das 20 horas e passará pela rua Maranhão, até a rotatória da avenida Engenheiro José Nelson Machado, com descida pela rua Brasil até a avenida São Domingos. As relíquias seguirão pela rua Pará e estacionarão na Praça da Matriz.

“Nossa carreata se tornou tradição em Catanduva, sendo realizada há mais de cinco anos. Temos o nosso Papai Noel, distribuímos bala, pirulitos, levamos também uma caminhonete com som. Assim como nossos encontros mensais, a carreata é um evento familiar, onde todos podem participar, neto, pai, filho, esposa, avó, tio, primo”, comenta o secretário da Arca, Gilberto Leite Penteado.

A expectativa é que entre 35 e 40 veículos participem. “Teremos Fusca, Corcel, Opala, Maverick, Dodge, Landau. Nós queremos também que os colecionadores da nossa região participem. Todos são convidados a estarem conosco. Na Praça da Matriz será possível trocar informações, tirar fotos e conversar bastante sobre o universo dos veículos antigos”, convida o secretário da Arca.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local