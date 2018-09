Carreata a Favor de Bolsonaro Movimenta 700 Veículos em Catanduva

A carreata a favor de Jair Bolsonaro movimentou 700 veículos em Catanduva, conforme informações não oficiais. O resultado superou as expectativas que eram de inicialmente 200 carros e motos. Nossa reportagem acompanhou a concentração e a passagem pela rua Brasil.

Com camisetas, bandeiras e buzinas, os manifestantes se reuniram na Praça da Independência, na Catedral. “A concentração foi boa, pessoas em contato com os grupos prometendo vir, muitos carros encostaram. A praça foi toda tomada. Vai ser um sucesso. Vamos passar por toda a periferia de Catanduva com o objetivo de divulgar informação para toda Catanduva. Temos que socializar a informação”, comentou João Cesar de Moraes, um dos organizadores do evento ainda na concentração.

O esperado eram 200 veículos, mas o resultado foi além. O percurso levou em média, uma hora e meia de duração e contou com buzinaço. A carreata passou pela rua Santa Catarina, desceu até a São Paulo, subiu a rua Sete de Setembro, 3 de maio, rua Campinas, Antonio Girol, Avenida Palmares, XV de Novembro, Avenida Theodoro Rosa Filho, acesso a rodovia Alfredo Jorge, avenida São Vicente de Paulo, rua Pirajuí, avenida Jales, acesso a avenida Engenheiro José Nelson Machado e chegou até o final da rua Brasil. Por onde passavam, os manifestantes chamavam a atenção.

Após a carreata, João Cesar se mostrou emocionado com o resultado e disse que não saberia informar o número estimado, já que a quantidade de carros e motos foi expressiva. “Nós chegamos na rua Bebedouro e eu estava em cima do caminhão. Estava toda a avenida Antonio Girol (com veículos) e estava ainda tinha carro no Colegião. Eu não tenho noção de quantas pessoas participaram. Foi perfeito. Na rua Brasil descemos, foi bacana, os comerciantes saíram para fora dos estabelecimentos. Que coisa linda foi aquilo. Eu fiquei emocionado mesmo, porque eles vieram até o caminhão bater palma, mostrar a insatisfação que estão tendo e isso foi o máximo”, comenta João Cesar.

“Eu participo porque quero um Brasil melhor. Chega da população pagar o pato e sempre ser prejudicada. Quero alguém que seja honesto, por isso estou participando dessa carreata”, comenta Ana Célia Domingues, de 45 anos.

O percurso, de acordo com informações não oficiais teve sete quilômetros de veículos e terminou pouco antes do meio-dia. Equipes da Polícia Militar realizavam orientações no trânsito e bloqueios nas principais ruas e avenidas para evitar acidentes.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local