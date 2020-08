Carnês da Taxa de Lixo da Saec Começam a Chegar nas Casas dos Catanduvenses

No mês de agosto começaram a ser enviados os carnês da taxa de lixo da Saec, os munícipes deverão pagar a taxa que é referente aos serviços prestados de coleta de resíduos sólidos, de responsabilidade da SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva).

De acordo com o departamento financeiro da Superintendência, foram confeccionados 45 mil carnês para o ano vigente. O pagamento pode ser efetuado via lotéricas, bancos ou seus aplicativos. Quem não recebeu o carnê pode verificar a situação em contato com a SAEC por telefone (17- 3531-0600), por e-mail atendimento@saec.sp.gov.br.

No ano passado, foram mais de 44 mil carnês da taxa de coleta do lixo entregues. Com arrecadação em torno de R$ 2,1 milhões.

Os pagamentos podem ser feitas com cota única ou parcelado em até seis vezes, desde que as parcelas não fossem menores do que R$ 14,38.

O valor cobrado na taxa de lixo tem como base a localização do imóvel e a metragem da frente da residência (conhecida como testada).

Ainda no ano passado, os catanduvenses tiveram os valores da taxa de coleta de lixo com a correção monetária de 4,05% – de acordo com a Unidade Fiscal de Referência do Município (UFRC).

A taxa de coleta de lixo é cobrada pela Saec, desde 2017, quando foi “desmembrada” do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Mesmo ano em que a contratação de empresa para coleta de lixo passou a ser responsabilidade da Saec.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

