Carnaval Tem Prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis em Catanduva

A prevenção é item obrigatório para a folia de carnaval. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo trabalho de conscientização, prévio aos festejos, sobre os cuidados para evitar as infecções sexual-

mente transmissíveis. As ações são conduzidas pela equipe do Programa Municipal IST/Aids.

Uma das atividades teve parceria do Senac Catanduva, que abriu suas portas para que o assunto fosse levado ao alunos. Além de palestras, também foram ofertados testes rápidos para o diagnóstico de doenças como HIV, sífilis, hepatite B e C. De acordo com balanço prévio, foram realizados na última quarta-feira (19), 70 exames.

Programação semelhante foi apresentada aos moradores atendidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos últimos dias. A iniciativa ainda envolverá os adolescentes da Legião Mirim e trabalhadores de empresa da Construção Civil.

Semana de Carnaval

Os trabalhos de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis serão intensificados na próxima semana. Para isso, a equipe de redução de danos estará de plantão durante as noites de Carnaval. O grupo percorrerá pontos estratégicos com alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Em Catanduva, todos os estabelecimentos que contam com dispensador de camisinhas estão abastecidos. Nas unidades de saúde também é feita a distribuição gratuita de preservativos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local