Carnaval é Tema de Café no Recanto Monsenhor Albino

Os idosos do Recanto Monsenhor Albino tiveram uma surpresa ao entrarem no refeitório para o café da tarde no dia 16 de fevereiro. Com decoração carnavalesca, os colaboradores prepararam o local para uma tarde repleta de serpentina e boas risadas.

“Nossos idosos estão sem realizar passeios há mais de um ano.

As visitas estão suspensas por tempo indeterminado desde o final de 2020, com o intuito de protegê-los, e essa foi uma ação para trazer a alegria que o isolamento e o distanciamento social tiraram”, contou a responsável técnica de enfermagem do Recanto, Juliana Fachim.

Todas as medidas preventivas foram tomadas durante o café, assim como vem sendo rigorosamente seguidas durante todos os dias.

O Recanto permanece com seu cronograma de atividades internas e o contato com familiares acontece apenas por vídeo chamada.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local