Carinho Que Conforta: Funcionários da Unidade Para Respiratórios Agudos Recebem Café Especial

Na manhã da última quarta-feira (19), os funcionários da Unidade para Respiratórios Agudos (URA) da Fundação Padre Albino foram presenteados com café especial proporcionado pelas condôminas do Residencial Lluminar, em parceria com a conveniência João de Queijo.

“Nós que estamos trabalhando na linha de frente dessa pandemia, apesar de ser ofício árduo e cansativo, ficamos felizes por saber que a população nos conforta com momentos como este”, agradeceu a enfermeira coordenadora da URA, Cíntia Aparecida Fernandes Martin Porta.

Ainda de acordo com a coordenadora da URA a atitude de reconhecimento é o que motiva os que estão na linha de frente. “Não sabemos o quanto ainda vai durar, mas com atitudes como esta podemos seguir em frente com mais entusiasmo”.

Nos três turnos, manhã, tarde e noite, os trabalhadores da linha de frente receberam pão de queijo recheado, suco e bombom.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

