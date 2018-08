Caravana TV Digital Acontece em Catanduva Neste Final de Semana

A Caravana TV Digital acontece neste final de semana em Catanduva. A ação faz parte do calendário de término do sinal analógico de televisão em Catanduva e outros 42 municípios da região. A atividade está marcada para o domingo, entre 10 e 18 horas, na Praça da República. Na ocasião, famílias inseridas em programas sociais do Governo Federal poderão se cadastrar para receber o kit conversor gratuitamente.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Catanduva com a Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão em todo o Brasil. O órgão também é o responsável pela distribuição do kit conversor.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, os interessados que se enquadram nos pré-requisitos receberão, além do kit, orientações sobre instalação e as mudanças que estão acontecendo. “A medida é necessária para que todas as casas façam a migração para o sinal digital, tecnologia que garante a transmissão em alta definição. A qualidade da imagem e do som são os aspectos mais perceptíveis à população, pois não apresentam fantasmas, ruídos, chiados e interferências”, ressaltou o setor.

Para o bom resultado das atividades, a Caravana contará com duas tendas: o espaço socioambiental, com profissionais especializados, oficinas e bate-papos para crianças e adultos sobre recicláveis e técnicas de cuidados com a natureza, e o espaço arte-educação, com jogos e atividades recreativas e pedagógicas para crianças e adolescentes.

A banda Cris Bosch, com repertório voltado à música popular brasileira, promete garantir a animação da criançada e de toda a família. Haverá, ainda, apresentações artísticas com show de palhaços e de mágica. As atividades serão das 10 às 17 horas. Todas as ações são gratuitas.

A MUDANÇA

O desligamento do sinal analógico de TV em Catanduva está marcada para o dia 28 de novembro. A informação é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conforme portaria 7432. Portanto, os catanduvenses possuem pouco mais de três meses para providenciarem o conversor.

O último levantamento feito pela reportagem de O Regional mostra que o kit que conta com o conversor digital, controle e cabo custa, em média, R$ 100. “Muita gente liga para saber o valor, como ele funciona. Nós estamos vendendo muito bem, em média, vendemos de cinco a 10, por dia, de conversores. A procura está sendo bastante grande na cidade”, informa o vendedor de uma loja de aparelhos eletroeletrônicos da cidade.

Ainda de acordo com o vendedor, as vendas tiveram início no final do ano passado. A região também tem aderido à compra. “Muitas pessoas de Catiguá, Novo Horizonte, Itajobi vem até a loja para comprar o conversor”, acrescentou. Para a instalação, o vendedor orienta o passo a passo: “Basta tirar a antena UHF da televisão e ligar no conversor. Depois é só pegar o cabo com três entradas do conversor, uma de cada cor, e colocar na TV de acordo com cada cor: branco, amarelo e vermelho. Pronto”, finalizou.

Na região de São José do Rio Preto, o sinal analógico já foi desligado desde o dia 28 de março. Faz parte da região de Rio Preto os seguintes municípios: Adolfo, Altair, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Palestina, Potirendaba, Sales, São José do Rio Preto e Ubarana. Já a microrregião de Catanduva engloba: Ariranha, Catiguá, Ibirá, Itajobi, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Santa Adélia, Pindorama, Urupês e Tabapuã.

Da Reportagem Local