A Caravana da TV Digital chega a Novo Horizonte nesta sexta-feira (31). As equipes estarão das 10 às 18 horas no espaço externo da Feira Literária da cidade que tem mais de 40 mil habitantes. Vale ressaltar que o sinal analógico será desligado no dia 28 de novembro em 395 cidades do interior paulista. 43 delas pertencem à região de Catanduva.

Conforme informações da Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital no Brasil, a caravana já passou por Catanduva, Taquaritinga e Olímpia. Além de Novo Horizonte, Santa Adélia também contará com as orientações no sábado (1º) e Severínia no domingo (2).

Na ação, é possível tirar dúvidas sobre como ter acesso ao sinal digital e verificar se tem direito ao kit, que é de graça. Nele, estão uma antena digital e o conversor com controle remoto. Com o Número de Identificação Social (NIS) é possível realizar o agendamento para retirar os equipamentos em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital.

“Na Caravana, a população poderá agendar a retirada dos kits gratuitos e também tirar todas as dúvidas sobre a mudança no sinal de TV e a instalação dos equipamentos”, explica a consultora de mobilização da Seja Digital na região, Maristela Trindade. No total, mais de 845 mil kits gratuitos estão disponíveis para 395 cidades do interior de São Paulo. Para saber se tem direito aos equipamentos e fazer o agendamento, a população pode acessar o link – sejadigital.com.br/kit ou ligar para o número 147, que é gratuito.

Assim como em Catanduva, três tendas foram montadas na caravana em Novo Horizonte. Em uma delas é possível fazer uma “viagem no tempo”, desde o início da TV no mundo, no Brasil até os tempos atuais, mostrando a qualidade de som e imagem que a TV Digital oferece aos telespectadores, além de tirar dúvidas sobre como instalar a antena digital e o conversor e realizar a busca de canais.

Já na área de arte-educação, em outra tenda, poderão ser conferidas atividades lúdicas e recreativas, jogos e brincadeiras, além de apresentações de mágicos, mímicos, palhaços e circenses (malabarismo, perna de pau e acrobacia) para divertir quem passar pelo espaço. As Caravanas contarão com espetáculos de música, duas horas antes do encerramento da ação.

Com outro foco, desta vez no meio ambiente, a terceira tenda tem o objetivo de informar e orientar a população sobre a importância do descarte correto de televisores e demais eletrônicos quebrados. Os aparelhos antigos continuarão funcionando após o dia 28 de novembro, mas os aparelhos danificados não podem ser descartados no lixo comum, já que possuem metais tóxicos que contaminam o meio ambiente. O espaço externo da Feira Literária de Novo Horizonte fica na rua Octaviano Marcondes, nº 773, no centro da cidade.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local